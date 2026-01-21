Carlos Alcaraz ha superato senza difficoltà i primi due turni agli Australian Open 2026, accedendo al terzo turno senza particolari ostacoli.

Il numero uno del mondo ha vinto in tre set sia contro l’australiano Adam Walton sia contro il tedesco Yannick Hanfmann, concedendo a entrambi lo stesso numero di game. Ora, si prepara ad affrontare Corentin Moutet, un avversario che non sembra destare eccessive preoccupazioni, con l’attenzione già rivolta alla seconda settimana del torneo.

Il percorso di Alcaraz verso i quarti

Alcaraz affronterà Corentin Moutet, giocatore dal talento estroso ma privo della potenza necessaria per mettere in difficoltà lo spagnolo.

L'avversario successivo, negli ottavi, potrebbe essere il vincente tra Alejandro Davidovich Fokina e Tommy Paul, aprendo la possibilità a un derby spagnolo o a una sfida contro un semifinalista di Melbourne.

L'ostacolo più significativo potrebbe presentarsi ai quarti, con un possibile confronto con Alexander Bublik. Il tennista kazako, testa di serie numero dieci, è considerato un elemento imprevedibile: pur non avendo mai superato il terzo turno a Melbourne, ha dimostrato solidità nelle prime due partite. Tuttavia, il suo cammino potrebbe essere reso più arduo da un potenziale incontro con l’idolo locale Alex de Minaur, che potrebbe affaticarlo sia fisicamente che mentalmente.

Obiettivi e possibili rivalità

Proiettandosi più avanti, la semifinale potrebbe vedere Alcaraz opposto ad Alexander Zverev o Daniil Medvedev, avversari già incontrati nei tornei del Grande Slam. L'obiettivo principale resta comunque la finale, dove si auspica un nuovo capitolo della rivalità con Jannik Sinner. Per Alcaraz, sarebbe l’opportunità di completare il Career Grand Slam, mentre Sinner potrebbe raggiungere Djokovic con il suo terzo titolo consecutivo a Melbourne.

Il tabellone sembra favorevole ad Alcaraz, con un percorso agevole fino agli ottavi e Bublik come unica vera incognita prima delle fasi cruciali del torneo.