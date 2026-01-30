Carlos Alcaraz conferma la sua straordinaria efficacia nei match che si decidono al quinto set: ha disputato sedici incontri conclusi al set decisivo e ne ha vinti quindici, per una percentuale di successo pari al 93,75%. L’unica sconfitta risale ai sedicesimi degli Australian Open 2022, quando fu battuto da Matteo Berrettini.

Questo dato emerge con chiarezza dopo la sua vittoria in semifinale agli Australian Open 2026 contro Alexander Zverev, conclusa con il punteggio di 6‑4, 7‑6(5), 6‑7(3), 6‑7(4), 7‑5. Il successo ha portato la sua striscia positiva nei match al quinto set a dodici vittorie consecutive.

Le vittorie nei set decisivi

Tra le vittorie al quinto set, Alcaraz ha superato Jannik Sinner in tre occasioni: ai quarti degli US Open 2022, in semifinale al Roland Garros 2024 e nella finale del Roland Garros 2025. Ha inoltre sconfitto Alexander Zverev per la seconda volta al quinto set, dopo la finale del Roland Garros 2024. Altri avversari superati in questa situazione includono Frances Tiafoe (due volte), Fabio Fognini, Novak Djokovic, Marin Cilic, Jan‑Lennard Struff, Albert Ramos, Peter Gojowczyk, Stefanos Tsitsipas e Yasutaka Uchiyama.

Dominio nei momenti clou

Il record di Alcaraz nei match al quinto set lo colloca tra i più efficaci della storia recente del tennis. La sua unica sconfitta in questa situazione, contro Berrettini nel 2022, risale a quando aveva appena diciotto anni e mezzo.

Da allora, ha costruito una serie impressionante di successi nei momenti più delicati delle partite.

Confronto con altri campioni

Alcaraz detiene una delle percentuali di vittoria più alte nei match al quinto set tra i giocatori con almeno dieci partite di questo tipo nei tornei del Grande Slam. Nello specifico, ha vinto 14 dei 15 match al quinto set, pari al 93,3%, superando leggende come Novak Djokovic (circa 78%), Rafael Nadal (circa 66–67%) e Roger Federer (circa 59%).

Questi numeri confermano la sua capacità di elevare il livello nei momenti decisivi, rendendolo uno dei giocatori più temuti quando la partita si protrae fino al set finale.