Alex Vinatzer si prepara per lo slalom in notturna sul Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, un appuntamento cruciale nella stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta azzurro, in preparazione alle prossime gare, ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla solidità tecnica e mentale per affrontare al meglio le sfide future.

Un percorso di crescita tecnica per Vinatzer

Vinatzer ha evidenziato come il lavoro svolto durante la preparazione estiva sia stato essenziale per affinare la sua sciata. L’obiettivo principale è trovare un equilibrio ottimale tra istinto e controllo, mirando a una maggiore costanza nelle sue performance.

Questo percorso di crescita, come sottolinea l’atleta, richiede tempo e dedizione, ma i primi segnali positivi sono già visibili.

Obiettivi stagionali e approccio mentale

Tra i suoi obiettivi stagionali, Vinatzer ambisce a migliorare il suo posizionamento nelle classifiche di slalom e gigante, cercando di ottenere risultati che gli permettano di competere con pettorali più favorevoli. Il suo approccio mentale alle gare è improntato alla costanza e alla capacità di gestire efficacemente la pressione, elementi fondamentali per eccellere ai massimi livelli.

La preparazione fisica e mentale rimane un aspetto centrale per Vinatzer, che si impegna a mantenere alta la concentrazione e a esprimere pienamente il suo potenziale in gara.

L’atleta dimostra una forte determinazione nel proseguire il suo percorso di crescita, ben consapevole delle difficoltà, ma anche delle opportunità che questa stagione agonistica può presentare. La combinazione di allenamento mirato e resilienza mentale sarà determinante per il suo successo.