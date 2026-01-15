Il tecnico degli All Blacks, Scott Robertson, è stato esonerato dalla guida della nazionale neozelandese dopo una stagione 2025 giudicata deludente. La decisione è stata comunicata dalla federazione neozelandese, che ha ritenuto necessario un cambiamento in vista del Mondiale 2027.

Esonero Robertson: le motivazioni

La federazione rugbistica neozelandese ha annunciato l’esonero di Scott Robertson, 51 anni, con un bilancio di venti vittorie su ventisette incontri disputati. Il rendimento è stato considerato al di sotto delle aspettative per una squadra di vertice come gli All Blacks.

Il presidente David Kirk ha spiegato che, alla luce delle critiche emerse dal gruppo senior dei giocatori e del rischio che la stella Ardie Savea potesse lasciare la squadra, è stato deciso di interrompere il rapporto. Kirk ha sottolineato che il Mondiale 2027 rappresenta l’“obiettivo chiave” e che il momento attuale è quello giusto per un cambio di guida.

Le dichiarazioni di Robertson

Robertson ha definito l’esperienza come “l’onore della mia vita” e si è detto “incredibilmente orgoglioso” dei risultati ottenuti. “Allenare gli All Blacks è stato l’onore della mia vita”, ha dichiarato, aggiungendo di essere “dispiaciuto” per l’esito, ma di aver accettato la decisione dopo aver riflettuto sul feedback emerso dalla revisione di fine stagione.

Ha inoltre affermato di aver contribuito a far emergere giovani talenti, rafforzare la profondità della rosa e gettare solide basi per il futuro.

Il futuro degli All Blacks

La scelta di interrompere il rapporto con Robertson arriva a meno di due anni dal Mondiale 2027 e segue una revisione interna che ha evidenziato progressi insufficienti. La federazione ha già avviato la ricerca di un nuovo capo allenatore, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per il prossimo ciclo mondiale.

Robertson ha lasciato l’incarico dopo una revisione interna che ha evidenziato pesanti sconfitte, tra cui una storica sconfitta in trasferta contro l’Argentina, un record di 43‑10 contro il Sudafrica a Wellington e una netta battuta d’arresto contro l’Inghilterra a Twickenham, che ha compromesso le ambizioni di Grand Slam.

Il presidente Kirk ha definito il momento come il “mid‑point” del ciclo mondiale, ideale per una valutazione approfondita. Robertson, che aveva un contratto fino al 2027, ha accettato di interromperlo anticipatamente per consentire alla nuova guida tecnica di preparare la squadra in vista del torneo iridato. Tra i possibili successori, emerge il nome di Jamie Joseph, già allenatore degli All Blacks XV.