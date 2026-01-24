Alla vigilia della sfida contro la Roma, Massimiliano Allegri ha richiamato l’attenzione sul valore dell’avversario e sul momento cruciale della stagione per il Milan. Il tecnico rossonero ha evidenziato che la visita della proprietà ha fatto piacere a tutti, in un periodo in cui la squadra si gioca l’accesso alla Champions League. “Noi dobbiamo solo pensare al campo, domani sarà una bella partita contro una squadra che lotta come noi per i primi quattro posti.”

La Roma, specchio del suo allenatore

Allegri ha descritto la Roma come una squadra che rispecchia il proprio allenatore: “aggressiva ma molto brava anche a difendere”, definendola la migliore del campionato.

Ha sottolineato la solidità difensiva dei giallorossi, considerandola un elemento chiave della sfida imminente.

Dybala, un’intelligenza superiore

Il tecnico ha poi rivolto parole di stima verso Paulo Dybala, che ha avuto modo di allenare alla Juventus: “Ho avuto il piacere e la fortuna di allenare Dybala. È arrivato alla Juve da bambino. Ha una intelligenza superiore, di una qualità importante. Ce ne sono pochi in giro.”

Il quadro delineato da Allegri è chiaro: il Milan si prepara a un confronto delicato, in cui dovrà misurarsi con una Roma solida e ben organizzata, e con un Dybala capace di fare la differenza.

La solidità difensiva delle due squadre

La Roma figura tra le squadre con il maggior numero di partite chiuse con la porta inviolata in questo campionato, insieme al Milan. Entrambe le formazioni hanno subito pochi gol, confermando la loro solidità difensiva e rendendo la sfida un confronto tra due reparti arretrati tra i più efficaci della Serie A.