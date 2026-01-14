Simone Bolelli e Andrea Vavassori iniziano con una vittoria il loro percorso all’ATP 250 di Adelaide, superando Luke Johnson e Jan Zielinski al secondo turno (primo match disputato) con un punteggio di 7‑6(2) 6‑2. Questo successo proietta la coppia italiana ai quarti di finale del torneo.

Dettagli dell'incontro

Nel corso del primo set, nessuna delle due coppie è riuscita a prevalere al servizio, con rare occasioni di raggiungere il 30. L'esito del set si è deciso al tie‑break, dove Bolelli e Vavassori hanno dimostrato la loro superiorità, inanellando sei punti consecutivi e portandosi dallo 0‑1 al 6‑1, per poi chiudere sul 7‑2.

Il secondo set ha visto un inizio equilibrato, ma gli italiani hanno poi strappato il servizio agli avversari, chiudendo con un deciso 6‑2. In un'ora e sedici minuti di gioco, il dato più rilevante è stato il 92% di punti conquistati sulla prima di servizio (33 su 36), a fronte di un 68% di prime in campo, contro il 58% degli avversari.

Obiettivo quarti di finale

Grazie a questa vittoria, Bolelli e Vavassori si sono guadagnati l'accesso ai quarti di finale, dove dovranno affrontare Marcelo Arévalo e Mate Pavić, considerati tra i più temibili del torneo.

Nel 2025, Bolelli e Vavassori avevano già trionfato all’Adelaide International, sconfiggendo in finale Kevin Krawietz e Tim Pütz con un punteggio di 4‑6, 7‑6(4), [11‑9].

Quella vittoria ha rappresentato il quarto titolo in carriera per la coppia, consentendo a Bolelli di raggiungere il suo miglior ranking in doppio, arrivando al numero sei del mondo.

La riconferma del titolo aggiunge pressione ma anche fiducia alla coppia azzurra, che punta a replicare il successo dell'anno precedente.