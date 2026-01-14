Melbourne ospita il 14 gennaio un evento unico: il One Point Slam, torneo-esibizione che precede l’Australian Open. Sulla Rod Laver Arena, 48 partecipanti, tra professionisti e amatori, si sfideranno in partite decise da un solo punto. Servizio o risposta saranno stabiliti da una morra cinese.

In palio, un assegno da un milione di dollari australiani, circa cinquecentomila euro. Tra i protagonisti spiccano Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini.

Un format innovativo

Il torneo si svolge con scontri a eliminazione diretta: chi vince il punto singolo avanza, chi perde è eliminato.

Il diritto di servire o rispondere è deciso con il gioco di sasso, carta, forbici. Il vincitore finale riceverà un premio di un milione di dollari australiani, poco più di cinquecentomila euro.

L’evento, pur non essendo ufficiale, è parte della Opening Week degli Australian Open e punta a offrire divertimento a giocatori e spettatori.

Programma e copertura streaming

La competizione inizierà alle ore 9.30. Non è prevista una diretta televisiva, ma sarà possibile seguirla in streaming su Eurosport 1, discovery+ e DAZN.

Sinner e Alcaraz protagonisti

Il One Point Slam si aggiunge alle esibizioni che vedono protagonisti Sinner e Alcaraz prima dell’Australian Open. Dopo un match in Corea del Sud, entrambi si preparano a Melbourne con questa iniziativa originale. L’evento include anche altri nomi di rilievo e amatori qualificati, rendendo il format inclusivo.