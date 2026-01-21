Venerdì 23 gennaio, a Oberstdorf, in Germania, si aprirà la XXIX edizione dei Campionati mondiali di volo con gli sci, in programma fino a domenica 25 gennaio sull’imponente trampolino Heini‑Klopfer‑Schanze (HS235). L’evento, uno dei momenti più importanti della stagione 2025‑26, si svolge ogni due anni e torna per la settima volta nella località bavarese, che ha già ospitato le edizioni del 1973, 1981, 1988, 1998 e 2018.

La competizione prevede una gara individuale, con la classifica determinata dalla somma dei punteggi di quattro serie distribuite tra venerdì e sabato, e una prova a squadre con il format tradizionale.

La manifestazione si inserisce nel calendario della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci, la cui stagione proseguirà poi verso le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026.

Il trampolino e la formula

L’impianto di Oberstdorf, ideato da Sepp Weiler, Heini Klopfer e Toni Brutscher – quest’ultimo architetto oltre che saltatore – è stato realizzato grazie al finanziamento privato del magnate minerario Willi Huber nella valle Stillach. La struttura è oggi uno dei quattro trampolini per il volo con gli sci ancora attivi al mondo.

La gara individuale si sviluppa su quattro salti in due giorni, mentre la prova a squadre segue un format consolidato. Questa formula premia la costanza e la precisione degli atleti.

Il contesto

I Mondiali di volo 2026 rappresentano il secondo momento culminante della stagione dopo la Tournée dei Quattro Trampolini e precedono le Olimpiadi invernali. La Coppa del Mondo maschile 2025‑26 è iniziata a Lillehammer e si concluderà a Planica, con una pausa per ospitare i Mondiali di volo e le gare olimpiche.

La Norvegia schiera una squadra competitiva, composta da Marius Lindvik, Johann Forfang, Kristoffer Sundal, Halvor Egner Granerud, Isak Andre Langmo e Benjamin Østtvol, che giovedì 22 gennaio affronteranno le qualificazioni per accedere alle gare individuali di venerdì e sabato e alla prova a squadre di domenica.

I Campionati mondiali di volo con gli sci 2026 si svolgeranno dal 22 al 25 gennaio a Oberstdorf e prevedono esclusivamente gare maschili, con l’assegnazione di due titoli: individuale e a squadre.

L’evento è la ventinovesima edizione della manifestazione organizzata dalla FIS.

La stagione di Coppa del Mondo maschile 2025‑26 è iniziata il 22 novembre 2025 a Lillehammer e terminerà il 29 marzo 2026 a Planica. I Mondiali di volo interrompono temporaneamente il circuito, che riprenderà dopo le Olimpiadi di Milano‑Cortina.