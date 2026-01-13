Andrea Vavassori ha ottenuto un risultato significativo all’ATP 250 di Adelaide. Proveniente dalle qualificazioni, il tennista piemontese ha sconfitto il canadese Gabriel Diallo (n. 41 ATP) per 6-3, 7-6 (4) in un'ora e 31 minuti, accedendo così agli ottavi di finale.

Nel prossimo turno, “Wave” affronterà l’australiano Aleksandar Vukic (n. 87 ATP), che ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas (n. 33 ATP) con due tie-break: 7-6 (3), 7-6 (5). Tsitsipas, considerato tra i favoriti, è stato quindi eliminato dal torneo.

Prestazione solida di Vavassori

Vavassori ha mostrato una prestazione concreta e determinata contro Diallo, chiudendo il match in due set e senza concedere spazi all’avversario. La vittoria, ottenuta in un'ora e 31 minuti, conferma il buon momento del tennista italiano, capace di emergere anche nel singolare dopo i successi in doppio.

Vukic sorprende Tsitsipas

Vukic ha confermato il suo stato di forma, imponendosi su Tsitsipas con due tie-break combattuti. Il risultato di 7-6 (3), 7-6 (5) evidenzia la solidità mentale dell’australiano nei momenti decisivi, mentre il greco non è riuscito a trovare il ritmo necessario per ribaltare l’incontro.

L’Adelaide International si svolge al Memorial Drive Tennis Centre in Australia, dal 12 al 17 gennaio, ed è un torneo combinato ATP 250 e WTA 500 su cemento outdoor.

Vavassori è entrato nel tabellone principale superando le qualificazioni, mentre Vukic vi è entrato direttamente. Tra i principali favoriti figuravano giocatori come Alejandro Davidovich Fokina, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas, ma si sono già registrate delle sorprese, come l’eliminazione del tennista greco.