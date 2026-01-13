Il Lecce è vicino all'acquisto di Oumar Ngom, centrocampista difensivo classe 2004 dell'Estrela Amadora.

Dettagli dell'operazione

Il trasferimento è in fase avanzata. Ngom, nazionale della Mauritania con passaporto francese, è atteso in Italia per le visite mediche. Il contratto con il club salentino dovrebbe durare fino a giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione, fino al 2030.

L'operazione si aggira attorno ai 5,5 milioni di euro, comprensivi di bonus legati agli obiettivi. Questa cifra rappresenterebbe un introito importante per l'Estrela Amadora.

Profilo del giocatore

Ngom si è affermato come titolare nel centrocampo dell'Estrela Amadora, con una dozzina di presenze in questa stagione e un assist. Il Lecce ha già acquistato altri giocatori dal club portoghese, come Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga, confermando il rapporto con la società lusitana.

Trasferimento imminente

Il centrocampista non si è allenato con la squadra e partirà a breve per l'Italia, dove completerà il trasferimento. L'accordo economico prevede un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, a testimonianza della fiducia del Lecce nel suo potenziale a lungo termine.