Ad Auckland, nella prima giornata del torneo ATP 250, Nuno Borges e Giovanni Mpetshi Perricard hanno ottenuto due vittorie significative, mentre Gaël Monfils ha salutato la Nuova Zelanda con una sconfitta al debutto.

Le vittorie di Borges e Mpetshi Perricard

Il portoghese Nuno Borges, testa di serie numero otto, ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7‑5 3‑6 7‑6 (2) in due ore e trenta minuti di gioco, nonostante le condizioni complicate dovute al vento. Il successo gli vale l’accesso agli ottavi, dove affronterà l’americano Eliot Spizzirri.

Il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 63 ATP, ha invece sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista Agut (numero 90 del ranking) con un netto 6‑3 7‑6 (2) in un’ora e trentotto minuti. La sua potenza al servizio, evidenziata dai ventidue ace, si è rivelata decisiva. Il prossimo avversario sarà il britannico mancino Cameron Norrie.

Monfils eliminato al primo turno

Gaël Monfils, attuale numero 110 del ranking e campione in carica, è stato eliminato al primo turno dall’ungherese Fábián Marozsán (numero 52 ATP), che ha vinto in rimonta per 5‑7 6‑3 6‑4. L’età di 39 anni del francese è stata indicata come un fattore che ha inciso sulle sue prestazioni.

Il trionfo di Monfils nel 2025

Monfils era il campione in carica del torneo, avendo vinto l’edizione precedente nel gennaio 2025; a 38 anni e quattro mesi divenne il più anziano vincitore di un titolo ATP nell’era moderna.

In quella occasione sconfisse Zizou Bergs in finale per 6‑3 6‑4, conquistando il suo tredicesimo titolo in carriera.

Giovanni Mpetshi Perricard, ventunenne francese, si è distinto negli ultimi mesi per la sua potenza al servizio, con una media di ace tra le più alte del circuito e una reputazione in crescita come uno dei migliori battitori del tour.