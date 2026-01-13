L’Italia del pattinaggio artistico si prepara ai Campionati Europei 2026 con un obiettivo preciso: confermarsi come la nazione più forte del continente, sfruttando l'assenza della Russia. L’evento si terrà a Sheffield, presso l’Utilita Arena, a partire dal 14 gennaio e gli atleti azzurri mirano a conquistare almeno un podio in ognuna delle quattro specialità.

Le ambizioni azzurre nelle diverse specialità

Nel singolo maschile, i riflettori sono puntati su Daniel Grassl, che, in assenza del favorito Adam Siao Him Fa, cercherà di ottenere il primo oro europeo della sua carriera.

Insieme a lui, gareggeranno Nikolaj Memola e Matteo Rizzo: tutti e tre hanno già raggiunto un podio in passato e possiedono le qualità per ambire alla top tre.

Nel singolo femminile, grande attenzione è rivolta a Lara Naki Gutmann, considerata una delle pattinatrici europee più in forma del momento, avendo superato più volte i 200 punti in questa stagione. Tra le sue principali rivali spiccano Anastasiia Gubanova, Loena Hendrickx, Niina Pinzarrone, Kimmy Repond, Niina Petrokina, Lea Serna e Lorine Schild. In competizione ci saranno anche le italiane Anna Pezzetta e Sarina Joos, pronte a inserirsi nella lotta al vertice in caso di gara incerta.

Le sfide più attese nelle coppie e nella danza

Nel settore delle coppie d’artistico, l’assenza di Sara Conti e Niccolò Macii rende più arduo il compito degli azzurri, ma Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini rappresentano comunque una carta importante, avendo già vinto due medaglie continentali.

Il loro obiettivo primario sarà quello di ridurre al minimo gli errori. Tra i possibili outsider si segnalano i campioni in carica Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, i georgiani Anastasia Metelkina e Luka Berulava, e la coppia ungherese Maria Pavlova–Alexei Sviatchenko.

Infine, nella danza sul ghiaccio, Charléne Guignard e Marco Fabbri sono i principali contendenti, pronti a sfidare i padroni di casa Lilah Fear e Lewis Gibson, oltre ai lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius. La competizione decreterà il vincitore.

La squadra italiana che parteciperà ai campionati di Sheffield sarà composta da tre atleti nel singolo maschile (Daniel Grassl, Nikolaj Memola, Matteo Rizzo) e tre nel singolo femminile (Lara Naki Gutmann, Sarina Joos, Anna Pezzetta).

Nelle coppie d’artistico, saranno in gara Rebecca Ghilardi–Filippo Ambrosini e Irma Caldara–Riccardo Maglio, mentre nella danza sul ghiaccio competeranno Charléne Guignard–Marco Fabbri e Victoria Manni–Carlo Röthlisberger. In totale, l’Italia schiererà quattordici atleti, garantendo una presenza in ciascuna specialità.