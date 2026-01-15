Ad Auckland, la pioggia ha pesantemente condizionato il programma dei quarti di finale del torneo ATP 250, causando la sospensione del match tra Ben Shelton e Sebastián Báez e di altri incontri.

Il quadro dei quarti di finale

Nel solo incontro concluso, Marcos Giron ha rimontato Luciano Darderi vincendo 1‑6, 7‑5, 6‑4. Giron affronterà ora il vincente della sfida tra Shelton e Báez.

L'incontro tra Shelton e Báez è stato interrotto sul punteggio di 7‑5 per l’argentino nel primo set. La sospensione “probabilmente ha salvato lo statunitense”.

Anche gli altri due quarti di finale sono stati interrotti: Giovanni Mpetshi Perricard e Jakub Menšík si sono fermati dopo pochi scambi (0‑30 sul servizio del ceco), mentre Eliot Spizzirri e Fabian Marozsan erano sul 4‑5, 30 pari con l’americano al servizio, dopo che Spizzirri aveva sprecato alcune palle break.

La ripresa degli incontri

Shelton era sotto di un set e di un break (Báez conduceva 6‑4, 0‑1) quando un temporale ha portato alla sospensione del match. La ripresa è prevista per venerdì, con il vincitore che dovrà affrontare Giron in semifinale lo stesso giorno.

Il torneo di Auckland

L’ASB Classic di Auckland si disputa sull’hard outdoor presso l’ASB Tennis Centre. L’edizione maschile, parte dell’ATP Tour 250, si svolge dal 12 al 17 gennaio 2026. Shelton è testa di serie numero uno, mentre Báez è settimo. Giron, già semifinalista in questa stagione a Hong Kong, punta a proseguire il suo percorso.