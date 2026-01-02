Al via il percorso di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane. I due tennisti italiani, rispettivamente n. 61 e n. 76 del ranking mondiale, dovranno guadagnarsi l’accesso al tabellone principale sul campo.

Arnaldi, testa di serie nel tabellone cadetto

Il ventiquattrenne di Sanremo, Matteo Arnaldi, inizia la stagione dopo un 2025 caratterizzato da problemi fisici e da un cambio nel team tecnico. Interrotta la collaborazione con Alessandro Petrone, ha iniziato un nuovo rapporto con l’allenatore sudafricano Marcel Bourgault Du Coudray.

In qualità di n. 1 del seeding cadetto, affronterà Hugo Gaston; in caso di vittoria, incontrerà il vincente tra Rinky Hijikata e Filip Misolic.

Bellucci contro Carreno Busta: la sfida

Mattia Bellucci, ventiquattrenne di Busto Arsizio, esordirà nelle qualificazioni contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, reduce dalla finale di Coppa Davis persa contro l’Italia. In caso di successo, affronterà uno tra Arthur Cazaux e Martin Landaluce.

Il torneo ATP 250 di Brisbane

Il torneo di Brisbane si svolge dal 4 all’11 gennaio 2026 su cemento outdoor e fa parte della categoria ATP 250. Arnaldi e Bellucci rappresentano due delle speranze italiane per entrare nel main draw, e dovranno dimostrare solidità e determinazione sin dal primo turno delle qualificazioni.

Arnaldi figura come terzo alternate per il tabellone principale, mentre Bellucci è decimo nella lista degli alternates. In caso di forfait dell’ultimo minuto, potrebbero accedere direttamente al main draw senza passare per le qualificazioni.