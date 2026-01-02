Il gran finale del Tour de Ski 2025-26 si terrà in Val di Fiemme, nel solco della tradizione, con due tappe in programma: una Sprint a tecnica classica sabato 3 gennaio e la Final Climb domenica 4 gennaio, con la spettacolare scalata dell’Alpe Cermis a tecnica libera.
Il programma delle gare
Il programma ufficiale prevede per sabato 3 gennaio la Sprint in tecnica classica, mentre domenica 4 gennaio si svolgerà la Final Climb maschile e femminile, con partenza in linea (mass start) sulla distanza di 10 km a tecnica libera. La Final Climb, soprannominata “Monster Bakken” per via della sua pendenza estrema, rappresenta una sfida particolarmente impegnativa per gli atleti.
Una tradizione vincente
La scalata del Cermis si conferma come l’epilogo iconico del Tour de Ski, un appuntamento immutabile nonostante l’evoluzione della competizione. La Val di Fiemme ospiterà le tappe conclusive per la ventesima volta consecutiva, consolidando il suo legame con il grande sci di fondo internazionale.
La Val di Fiemme si appresta ad accogliere i migliori fondisti del mondo, pronti a sfidarsi sulle nevi trentine per contendersi il titolo del Tour de Ski. L’attesa cresce tra gli appassionati, in vista di un’edizione che promette spettacolo ed emozioni.