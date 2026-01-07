Nel torneo ATP 250 di Brisbane, Daniil Medvedev ha superato Frances Tiafoe con un netto 6‑3, 6‑2, conquistando l’accesso ai quarti di finale. Nella stessa giornata, Alex Michelsen ha eliminato Learner Tien, numero otto del seeding, con un risultato altrettanto convincente.

Medvedev ai quarti senza difficoltà

Il numero uno del tabellone ha imposto il suo gioco fin dall’inizio, chiudendo l’incontro in poco più di un’ora. Il russo non ha mai affrontato un break point e ha vinto il 91% dei punti con la prima di servizio, convertendo tre delle sei palle break a disposizione.

“Il campo è piuttosto veloce, quindi bisogna servire bene e sono contento di come ho servito”, ha commentato Medvedev. “Ho giocato molto meglio rispetto al primo turno, non ho affrontato break point e questo mette molta pressione all’avversario. Ho avuto un paio di buoni game sul suo servizio e questo è stato sufficiente oggi”.

Michelsen sorprende Tien

In un derby statunitense, Alex Michelsen ha sconfitto Learner Tien con un doppio 6‑4. Tien, testa di serie numero otto, è stato sorpreso da un avversario che ha confermato il suo ottimo stato di forma. Il successo di Michelsen garantisce la presenza di almeno un americano in semifinale, dato che il suo prossimo avversario sarà Sebastian Korda, che ha beneficiato del ritiro di Jiri Lehecka per un problema alla caviglia.

Il cammino nel torneo

Medvedev, che non ha perso un set nelle prime due partite del torneo, punta ora a conquistare il suo ventiduesimo titolo a livello tour. Il russo aveva già raggiunto la finale a Brisbane nel 2019 e ora si presenta come uno dei principali candidati al successo. Michelsen, dal canto suo, continua a sorprendere e si prepara a un quarto di finale tutto americano.

Medvedev ha mantenuto un rendimento impressionante anche nei numeri: non ha affrontato break point, ha vinto il 91% dei punti con la prima di servizio e ha convertito la metà delle palle break, in un match durato circa sessanta minuti. Inoltre, con questa vittoria ha raggiunto la novantesima qualificazione ai quarti di finale a livello tour, settantesima su campi rapidi, entrando nell’élite dei giocatori attivi con almeno novanta accessi ai quarti.

Nel confronto tra Michelsen e Tien, si sottolinea che Michelsen ha vinto 6‑4, 6‑2, confermando il suo vantaggio nel testa a testa.