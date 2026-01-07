Lorenzo Musetti ha commentato con schiettezza la sua recente performance al Roland Garros, sottolineando come la sua mentalità sia stata decisiva nel ribaltare una partita iniziata in salita.

Un avvio complicato

Il tennista italiano ha ammesso di aver incontrato difficoltà all’inizio del match, spiegando che «oggi c’erano condizioni molto diverse rispetto ai giorni scorsi, specie per i rimbalzi della palla. Per questo ho faticato a trovare il ritmo».

Nonostante le difficoltà iniziali, Musetti ha saputo reagire: «poi ho migliorato il mio gioco col passare dei set.

Sono orgoglioso di essere riuscito a fare girare la partita in mio favore».

Ordine nel gioco e crescita mentale

Il tennista ha poi riflettuto sul suo percorso recente, evidenziando un’evoluzione nel suo approccio al gioco: «Nell’ultimo anno sono migliorato nel gioco, soprattutto sono riuscito a mettere ordine nel mio caos tennistico. A volte mi era difficile prendere la decisione giusta, poi è scattato un click e ora ho le idee più chiare».

Ha aggiunto inoltre: «Ma anche nell’atteggiamento sono cresciuto, non so se due anni fa una partita così l’avrei vinta».

Il momento d’oro del tennis italiano

Infine, Musetti ha inquadrato la sua prestazione nel contesto più ampio del movimento tennistico nazionale: «C’è una componente di fortuna, ma di sicuro questo è un periodo speciale, anche come nazione, in campo maschile e femminile.

Abbiamo vinto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, siamo stati qui protagonisti alle Olimpiadi di Parigi».

Sky Sport ha riportato un’analoga analisi della partita, evidenziando come Musetti abbia sottolineato le condizioni di gioco inizialmente sfavorevoli: «la palla rimbalzava molto meno nei primi due set, dove ho fatto fatica a trovare il ritmo. Poi mi sono sentito sempre meglio e ho giocato in modo migliore. Sono orgoglioso per come ho ribaltato la partita».