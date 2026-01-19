Félix Auger-Aliassime, noto tennista canadese, ha recentemente affrontato alcune difficoltà fisiche durante un match. Come dichiarato in conferenza stampa, il giocatore ha sofferto di crampi che hanno influenzato la sua prestazione, sottolineando come si tratti di una situazione insolita.

Le dichiarazioni di Auger-Aliassime

"Sto bene, ma ho iniziato ad avere crampi all’inizio del terzo set. È diventato molto difficile essere competitivo a questo livello. Ho provato ad andare avanti, ma oggi non è stato possibile", ha dichiarato Auger-Aliassime. Il tennista ha poi aggiunto: "Non so spiegare il motivo di questo problema al momento.

Cerco di essere molto professionale in tutto quello che faccio, di prepararmi bene. Amo questo sport e amo giocare, quindi cerco di fare tutto ciò che è sotto il mio controllo per farmi trovare pronto. Fa ancora più male perché, se fossi consapevole di non essermi preparato bene o di non aver fatto tutto il possibile, dovrei essere onesto con me stesso. Ma anche essendo onesto, non riesco a trovare del tutto le ragioni per cui sta succedendo. In passato non mi capitava, quindi dovrò capirlo".

Un episodio raro nella sua carriera

Il canadese ha sottolineato che non aveva mai vissuto un’esperienza simile così presto in un torneo: "Non mi era mai accaduto una cosa del genere così presto in un torneo.

Se ho avuto difficoltà contro Jannik (Sinner, ndr.) agli US Open, eravamo comunque arrivati fino alle semifinali, al terzo set. Ma non ricordo, in tutta la mia vita, una situazione simile".

Riguardo alla sua prestazione, ha spiegato: "Non mi piace stare in campo in quel modo. Voglio giocare per vincere, per competere con il mio avversario. Non per restare lì fermo, come un sacco da boxe. Quindi non aveva senso continuare. Ora è il momento di trovare delle soluzioni". Un momento difficile, dunque, per il tennista.