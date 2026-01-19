Coco Gauff ha iniziato il suo percorso agli Australian Open superando il primo turno con una vittoria netta sull’uzbeka Kamilla Rakhimova, imponendosi per 6-2, 6-3 a Melbourne. Al termine del match, la tennista americana ha scherzato sul suo nuovo look, ispirato al rosso, e ha già fissato l’obiettivo: vincere il torneo.

Il match e il nuovo look

In una calda giornata alla Rod Laver Arena, Gauff ha dominato l’avversaria con sicurezza, nonostante qualche esitazione iniziale al servizio. “Ho dovuto cancellare le esitazioni iniziali al servizio”, ha ammesso la giocatrice, che ha comunque mostrato solidità e determinazione nel chiudere il match in due set.

Il nuovo look ha attirato l’attenzione: “Perché questo colore dei capelli? C’è un altro tennista qui che con capelli così va alla grande, qui…”, ha scherzato Gauff, riferendosi ironicamente al successo dell’azzurro che ha vinto due Australian Open consecutivi con una chioma simile.

Obiettivi e mentalità

Gauff ha poi parlato della sua mentalità: “Ho cercato di non mettermi troppa pressione. Voglio vincere questo torneo. Sono soddisfatta solo se vinco, ma sono orgogliosa di me stessa a prescindere da come andrà a finire”. Le sue parole rivelano una determinazione chiara e un approccio equilibrato, tra ambizione e consapevolezza.

La vittoria ha segnato il raggiungimento del traguardo delle 250 vittorie nel circuito WTA per Gauff, oltre alla sua 75ª affermazione in un torneo del Grande Slam.

Nonostante sei doppi falli nel primo set, la tennista ha saputo reagire e imporsi con autorità, confermando la sua crescita tecnica e mentale.

Inoltre, il suo rendimento nei match contro avversarie fuori dalla top 50 rimane impressionante: ha vinto gli ultimi ventidue incontri in tornei del Grande Slam contro giocatrici in questa fascia, un dato che sottolinea la sua costanza e il suo livello competitivo.