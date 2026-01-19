Esordio amaro all’Australian Open per Matteo Arnaldi e Félix Auger‑Aliassime. Il tennista ligure è stato eliminato al primo turno, mentre il canadese si è ritirato per crampi.

Arnaldi sconfitto da Rublev

Matteo Arnaldi, numero 65 del ranking mondiale, è stato sconfitto da Andrey Rublev, testa di serie numero 13, con il punteggio di 6‑4, 6‑2, 6‑3. Il match si è disputato a Melbourne, e il giovane tennista italiano non è riuscito a mettere in difficoltà l’avversario russo, che ha dominato l’incontro.

Auger‑Aliassime si ritira per crampi

Félix Auger‑Aliassime, settima testa di serie, ha abbandonato il campo sul punteggio di 3‑6, 6‑4, 6‑4 in favore del portoghese Nuno Borges.

Il canadese ha spiegato di non aver mai sofferto di crampi così precocemente in un torneo. Durante l’incontro, la temperatura ha raggiunto i 30 gradi.

Il ritiro di Auger‑Aliassime rappresenta una delle prime sorprese del torneo. Il canadese è stato costretto a fermarsi nonostante la preparazione e l’esperienza maturate nei tornei precedenti.

Il caldo e le condizioni climatiche

Il caldo intenso, con temperature attorno ai 30 gradi, ha influito sulla prestazione di Auger‑Aliassime, che ha accusato i crampi all’inizio del terzo set. Il canadese ha sottolineato come questa situazione sia stata eccezionale, non avendo mai sperimentato un problema simile così presto in un torneo.

Auger‑Aliassime ha iniziato ad avvertire i crampi all’inizio del terzo set, che gli hanno impedito di proseguire l'incontro.

Il ritiro è avvenuto dopo poco più di due ore di gioco, con Borges in vantaggio per 3‑6, 6‑4, 6‑4.

Il portoghese Nuno Borges ha mostrato comprensione per la situazione dell’avversario, definendo i crampi “parte del tennis” e augurandosi una pronta ripresa per Auger‑Aliassime.