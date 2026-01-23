Agli Australian Open, il terzo turno ha segnato l’eliminazione di Jasmine Paolini, superata da Iva Jovic. Nonostante le fatiche, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno ottenuto la qualificazione al turno successivo. Nel frattempo, Elina Svitolina ha mostrato segnali di crescita, proseguendo il suo percorso nel torneo con determinazione.

Paolini battuta da Jovic

Jasmine Paolini, testa di serie numero sette, è uscita di scena al terzo turno, sconfitta dall’americana Iva Jovic con il punteggio di 6‑2, 7‑6. L’azzurra non è riuscita a trovare continuità, cedendo il primo set con un margine netto e lottando invano nel secondo, dove il tie‑break ha deciso l’incontro.

Sabalenka e Gauff avanti con difficoltà

Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha superato Anastasia Potapova in due set combattuti, entrambi decisi al tie‑break: 7‑6(4), 7‑6(7). Nonostante il risultato in due set, la partita è stata tutt’altro che semplice per la bielorussa, che ha dovuto lottare fino all’ultimo punto per avere la meglio sulla sua avversaria.

Coco Gauff, numero tre del seeding, ha avuto un percorso simile: dopo aver perso il primo set 3‑6 contro Hailey Baptiste, ha reagito con un netto 6‑0 nel secondo e ha chiuso 6‑3 nel terzo, conquistando il passaggio al turno successivo ma senza disporre dell’incontro con facilità.

Svitolina continua a crescere

Elina Svitolina ha confermato il suo buon momento, superando Diana Shnaider in due set: 7‑6(4), 6‑3.

L’ucraina ha mostrato solidità nei momenti chiave, soprattutto nel primo set, e ha gestito con maggiore sicurezza il secondo, confermando la sua progressione nel torneo.

Il cammino delle protagoniste

Paolini, numero otto del mondo, è stata eliminata al terzo turno, confermando la difficoltà incontrata contro Jovic. Sabalenka e Gauff hanno anch’esse faticato, ma sono riuscite a superare il turno. Svitolina, invece, ha mostrato segnali di ripresa e solidità, proseguendo il suo cammino con fiducia.