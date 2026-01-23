La svedese Sandra Näslund ha dominato la prima gara di Coppa del Mondo di skicross a Veysonnaz, Svizzera, confermando la sua supremazia. L'atleta italiana Jole Galli ha mostrato un progresso significativo, chiudendo in settima posizione, un risultato promettente per le prossime competizioni.

La vittoria di Näslund: dominio assoluto

Sandra Näslund ha dominato tutti i turni della gara, ottenendo il suo quinto successo stagionale su sei appuntamenti e raggiungendo quota 45 vittorie in Coppa del Mondo. In finale, ha gestito il vantaggio fin dalle prime battute, respingendo il tentativo di rimonta della tedesca Daniela Maier.

Al terzo posto si è classificata l'austriaca Katrin Ofner, precedendo la francese Anouck Errard.

Con questa vittoria, Näslund consolida la sua leadership nella classifica generale, distanziando Maier di 191 punti, con ancora nove gare in programma.

Jole Galli: crescita costante

Jole Galli ha concluso la sua semifinale al terzo posto, dietro a Maier ed Errard, e si è classificata terza nella small final, dietro alla canadese Hannah Schmidt e alla francese Marielle Berger Sabbatel. Il settimo posto complessivo rappresenta un netto miglioramento rispetto alle precedenti gare di Arosa e Innichen.

La prestazione di Galli, in costante crescita, offre spunti positivi in vista delle prossime gare e dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Prossimi appuntamenti

La Coppa del Mondo prosegue a Veysonnaz con una seconda gara sabato ventiquattro gennaio, seguita da due appuntamenti in Val di Fassa la settimana successiva.

Analisi della gara

Sandra Näslund ha confermato la sua straordinaria forma con la quinta vittoria stagionale. La gara è stata combattuta fino all'ultimo, come testimoniato dalle sue dichiarazioni: "È stato duro, ho sentito che era vicina. Ho pensato di aver perso. Voglio vincere ogni volta, quindi è bello".