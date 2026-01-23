Jasmine Paolini ha concluso la sua avventura agli Australian Open al terzo turno, sconfitta dall’americana Iva Jovic per 6‑2, 7‑6(3). Nonostante l’eliminazione, la tennista italiana resta saldamente nella top 8 del ranking WTA. Solo tre atlete potrebbero superarla, ma solo in caso di vittoria del torneo.

Il percorso di Jasmine Paolini a Melbourne

La tennista toscana, 30 anni, attualmente ottava nel ranking mondiale con 4.267 punti, ha dovuto affrontare la freschezza dell’avversaria e un problema fisico che l’ha limitata nel primo set. Nel secondo set ha provato a reagire, ma il tie‑break le è stato fatale.

La sua eliminazione al terzo turno coincide con il risultato dello scorso anno, quando si fermò allo stesso punto del torneo.

Le possibili variazioni nel ranking WTA

Jasmine Paolini rimane ottava con 4.267 punti. Solo tre giocatrici possono superarla, ma tutte dovrebbero vincere il titolo: Linda Noskova (2.761 punti), che in caso di vittoria salirebbe a 4.631; Victoria Mboko (2.606), che arriverebbe a 4.366; ed Elina Svitolina (2.555), che raggiungerebbe 4.425 punti. In ogni altro scenario, Paolini manterrebbe la sua posizione nella top 8.

Il ranking WTA e i tornei più importanti

Il ranking WTA è determinato dalla somma dei punti conquistati nei tornei più importanti, con gli Slam che offrono punteggi significativi.

Paolini, finalista a Wimbledon e al Roland Garros nel 2024, ha accumulato una solida base di punti che le consente di restare tra le migliori otto anche dopo l’uscita prematura a Melbourne. Le tre atlete che la insidiano partono da un distacco considerevole e possono colmarlo solo con un successo nello Slam.