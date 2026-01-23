Nel The American Express, torneo del PGA Tour in corso a La Quinta (California), un sorprendente tandem ha preso il comando: l’americano Pierceson Coody e l’australiano Lee Min Woo, entrambi con un brillante −10 (62 colpi), senza errori e con dieci birdie.

Il Nicklaus Tournament Course, uno dei tre percorsi utilizzati a rotazione insieme al La Quinta Country Club e allo Stadium Course, ha visto Coody e Lee dominare la classifica, con un margine di un colpo su un gruppo di inseguitori.

La classifica dopo il primo round

Coody e Lee hanno chiuso il round in testa alla classifica, con dieci birdie e nessun bogey.

Alle loro spalle, a −9, si trova un gruppo composto da Jason Day, i sudcoreani Kim Seoung‑Hyeon e Kim Si Woo, lo scozzese Robert MacIntyre e gli statunitensi Ben Griffin, Patrick Cantlay, Scottie Scheffler, Matt McCarthy e Vincent Whaley.

Il campione in carica, Sepp Straka, ha chiuso con il par e dovrà lottare per evitare il taglio. In fondo alla classifica, Adam Schenk e Nick Dunlap occupano rispettivamente la centocinquantesima e centocinquantunesima posizione con +3 e +5.

Un torneo dal punteggio basso

Il torneo, con un montepremi di 9,2 milioni di dollari, è noto come Desert Classic. La prima giornata ha confermato la sua fama di evento favorevole al punteggio basso: ben 130 giocatori hanno chiuso sotto il par.

Il secondo turno, in programma in Italia, deciderà il cut dopo 36 buche.