Diego Costa, ex attaccante del Chelsea ora svincolato, ha riaperto la polemica con Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, con dichiarazioni molto dure. Ospite del podcast di John Obi Mikel, suo ex compagno ai tempi di Stamford Bridge, Costa ha definito Conte “come persona l’allenatore peggiore che puoi avere”, aggiungendo che “è sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo”.

Dichiarazioni al vetriolo

Nel corso dell’intervista, Costa ha espresso un giudizio molto personale, affermando: “Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa”.

Ha inoltre sottolineato che l’atmosfera nello spogliatoio non era serena: “Non è piacevole allenarsi con lui. I giocatori volevano che io tornassi, ma nessuno apprezzava il tecnico ed è per questo che non è durato a lungo”.

L'addio al Chelsea

L’attaccante ha poi ricordato l’episodio che ha segnato la fine del loro rapporto professionale: dopo la vittoria della Premier League 2016‑17, Costa, allora capocannoniere della squadra, chiese a Conte se sarebbe stato confermato per la stagione successiva. La risposta, via messaggio, fu: “Diego, grazie di tutto, ma non conto su di te”. Costa ha commentato: “Non è normale che un allenatore non conti su un giocatore che era il capocannoniere della sua squadra”. Parole che riaccendono una vecchia rivalità.