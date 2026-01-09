Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha ammesso di avere ancora “qualche piccolo dettaglio da sistemare” prima dell’inizio dell’Australian Open. Lo ha dichiarato alla vigilia dell’esibizione a Seul.

Preparazione in vista degli Australian Open

Il tennista altoatesino ha trascorso il Natale a casa, un periodo che gli ha dato “ancora maggiore energia per cercare di fare una bella stagione”. Sinner ha evidenziato che le condizioni in Australia saranno “completamente diverse rispetto a quelle degli ultimi mesi”. Per questo motivo, ha spiegato, è necessario rifinire alcuni aspetti del suo gioco.

La rivalità con Alcaraz

Sinner ha definito la sua rivalità con Carlos Alcaraz “una grande rivalità sul campo”. Ha poi aggiunto: “Per me è molto bello, Carlos mi spinge al limite tutte le volte che giochiamo”.

L'esibizione a Seul

Sinner ha ribadito l’importanza di “far divertire le persone ed essere pronti per gli Australian Open, che è chiaramente il torneo che conta”. L’esibizione tra Sinner e Alcaraz, denominata Hyundai Card Super Match, si svolgerà a Seul. I due campioni hanno scherzato sul loro rapporto. Sinner ha detto: “Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Ne parleremo. Magari già quest’anno o il prossimo, perché no”. Alcaraz ha risposto che, pur trovando difficile conciliare il doppio con il calendario fitto, “probabilmente da Seul potremmo farlo… almeno una volta”. Inoltre, entrambi hanno espresso il desiderio di offrire un grande spettacolo al pubblico coreano e di iniziare la stagione con entusiasmo.