Alla vigilia dell’esibizione di Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e due del mondo, hanno lasciato aperta l’ipotesi di giocare insieme un doppio in futuro, rilassandosi con scherzi sul ping-pong durante la conferenza stampa.

Un doppio: “Perché no?”

Durante la conferenza stampa, seduti uno accanto all’altro, Sinner ha dichiarato: “Non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Quest’anno o il prossimo, perché no”. Alcaraz ha aggiunto con leggerezza: “Facciamo così tanti tornei, è difficile giocare anche il doppio.

Ma probabilmente da Seul potremmo farlo... almeno una volta”.

Relax tra racchette e battute

Il clima rilassato tra i due campioni è emerso anche dai toni della conferenza: tra un commento e l’altro, si è percepita la complicità di chi, pur essendo rivale sul campo, condivide rispetto e amicizia. L’idea di un doppio, seppur non ancora pianificata, è stata accolta con entusiasmo e ironia.

L’esibizione di Seul

L’incontro di Seul, in programma, rappresenta un’occasione per mostrare al pubblico il talento e la chimica tra i due protagonisti del tennis mondiale. Sinner ha sottolineato l’intento di “far divertire il pubblico” con un buon tennis, confermando la volontà di rendere l’esibizione un momento spettacolare.

La rivalità che è anche amicizia

La relazione tra Sinner e Alcaraz, spesso definita “Sincaraz”, è una delle più affascinanti del panorama tennistico attuale. Nonostante la loro intensa rivalità, i due hanno dimostrato più volte di nutrire stima e amicizia reciproca, come emerso in numerose occasioni. Ad esempio, al Six Kings Slam a Riad, Alcaraz aveva scherzato sul livello di gioco di Sinner paragonandolo a una partita di ping-pong, e Sinner aveva risposto con ironia e affetto.