Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano di fronte per una semifinale Slam, un appuntamento che si rinnova. Domani, venerdì trenta gennaio, sulla Rod Laver Arena di Melbourne, si deciderà chi accederà alla finale dell’Australian Open.

Sinner-Djokovic: orario e luogo del match

L’incontro tra Sinner e Djokovic è fissato per la mattina italiana di venerdì trenta gennaio, con inizio alle ore 9:30, sul campo della Rod Laver Arena. Il vincitore di questa attesa sfida si contenderà il titolo in finale contro uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, protagonisti dell’altra semifinale diurna, in programma non prima delle ore 4:30 italiane.

Contesto e precedenti tra Sinner e Djokovic

Questo sarà l’undicesimo confronto diretto tra Sinner e Djokovic, con un bilancio che vede attualmente l’italiano in vantaggio: sei vittorie a quattro. È importante notare che tutti i successi del serbo risalgono ai primi cinque incontri disputati tra i due. Da allora, Sinner ha prevalso in sei delle successive sette sfide. L’ultima semifinale australiana che li ha visti contrapposti, nel 2024, si è conclusa con la vittoria di Sinner con il punteggio di 6‑1, 6‑2, 6‑7, 6‑3.

Il percorso di Sinner verso questa semifinale è stato caratterizzato da prestazioni solide, dimostrando attenzione e precisione, come evidenziato contro Ben Shelton. Djokovic, al contrario, ha raggiunto questo stadio del torneo grazie a un tabellone che ha offerto meno ostacoli, con diversi forfait e ritiri che ne hanno agevolato il cammino.

Alcaraz-Zverev: il rematch del 2024

Nell’altra metà del tabellone, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si sfideranno in una semifinale che rievoca il loro precedente confronto del 2024. Il bilancio dei loro testa a testa è perfettamente equilibrato, con sei vittorie a testa. Il vincitore di questo match si troverà di fronte, in finale, l’avversario che emergerà dalla sfida tra Sinner e Djokovic.

Statistiche e contesto Slam

Questa è la quinta volta nella storia dell’Era Open che le prime quattro teste di serie di un torneo Slam raggiungono le semifinali, un evento che non accadeva dal Roland Garros del 2019. Inoltre, Sinner, Djokovic e Alcaraz hanno raggiunto la semifinale in quattro Slam consecutivi. Tra questi tre giocatori, inoltre, sono stati vinti gli ultimi quattordici titoli del Grande Slam, a testimonianza di un dominio prolungato nel circuito.