Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un appuntamento cruciale per le biathlete Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, entrambe determinate a raggiungere l’élite della disciplina attraverso la conquista della cosiddetta “Triple Crown”. Questo prestigioso traguardo, che combina oro olimpico, Coppa del Mondo assoluta e titolo mondiale, è stato finora ottenuto da sole sette atlete nella storia del biathlon femminile.

Le icone del biathlon e le aspiranti alla Triple Crown

La “Triple Crown” simboleggia il massimo riconoscimento nella carriera di una biatleta.

Le leggende che hanno già iscritto il proprio nome in questa esclusiva lista provengono da nazioni con una solida tradizione nel biathlon: le tedesche Kati Wilhelm, Andrea Henkel, Magdalena Neuner e Laura Dahlmeier; le norvegesi Tora Berger e Marte Olsbu Røiseland; e la bielorussa Darya Domracheva. Quattro atlete emergono con particolare forza come potenziali nuove aggiunte a questo ristretto club: le italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, la francese Julia Simon e la tedesca Franziska Preuss.

Il percorso delle biathlete italiane

Dorothea Wierer vanta già un palmarès di altissimo livello, con due Sfere di Cristallo conquistate nelle stagioni 2018-19 e 2019-20, e tre ori mondiali (mass start 2019, inseguimento e individuale 2020).

Lisa Vittozzi ha celebrato la vittoria della Coppa del Mondo assoluta nella stagione 2023-24, a cui si aggiunge il titolo mondiale nell’individuale conquistato nel 2024. Per entrambe, i Giochi di Milano Cortina 2026 si configurano come l’ultima grande opportunità per completare la “Triple Crown”: per Wierer, rappresenta la chiusura di una carriera costellata di successi; per Vittozzi, l’occasione di consolidare ulteriormente un percorso sportivo già straordinario.

Contesto internazionale e sfidanti

L’ingresso di Wierer o Vittozzi nell’olimpo delle biathlete che hanno completato la “Triple Crown” costituirebbe un risultato storico per l’Italia. Le altre due principali contendenti, la francese Julia Simon e la tedesca Franziska Preuss, vantano anch’esse risultati di rilievo.

Simon ha conquistato la Coppa del Mondo generale nel 2022-23 e ben quattro titoli mondiali (inseguimento 2023, sprint e inseguimento 2024, individuale 2025). Preuss si è aggiudicata la Coppa del Mondo 2024-25 e l’oro mondiale nell’inseguimento nel 2025. La competizione si preannuncia intensa, con queste quattro atlete pronte a contendersi un posto nella leggenda del biathlon.