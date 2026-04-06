La semifinale scudetto di Superlega maschile di volley prende il via con l'attesissima sfida tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il Pala Barton Energy ospita gara uno di una serie al meglio delle cinque partite, con in palio l'accesso alla finale. La vincente affronterà chi prevarrà dall'altra semifinale tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova.

Per la formazione emiliana, è la terza presenza in semifinale nella storia recente del club e la sesta partecipazione complessiva ai playoff scudetto. Di fronte, Perugia si presenta con un curriculum di tutto rispetto: per i Block Devils è la tredicesima semifinale.

Hanno concluso la regular season al primo posto, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League.

Confronto diretto e statistiche pre-partita

Il bilancio dei precedenti evidenzia una netta superiorità di Perugia, con diciassette vittorie su diciannove confronti diretti, tra regular season e coppe. Piacenza ha ottenuto finora due soli successi, uno dei quali nella semifinale di Coppa Italia della stagione 2022/23. La squadra di Dante Boninfante giunge a questa serie dopo una settimana intensa di trasferte e con tempi ridotti per la preparazione.

Alla vigilia, il tecnico biancorosso ha dichiarato: “Dobbiamo affrontare ogni partita a viso aperto, senza timori. Abbiamo valori importanti e dobbiamo pensare al nostro gioco più che a quello degli avversari”.

Traguardi individuali e programma delle semifinali

Tra i temi della vigilia spiccano alcuni traguardi personali: Gianluca Galassi è prossimo a raggiungere i 300 punti nei playoff, mentre Yuki Ishikawa e Oleh Plotnytskyi sono a caccia di nuovi record offensivi. Il calendario delle semifinali si apre con Verona-Civitanova. Il confronto tra Perugia e Piacenza è in programma lunedì alle ore 17.30, con diretta televisiva su Rai Sport.

La serie si preannuncia ricca di spettacolo e grande equilibrio, con entrambe le formazioni determinate a conquistare un posto nella finale scudetto della Superlega 2026.