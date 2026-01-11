Ormai in vista del debutto stagionale, la Bardiani CSF - 7 Saber ha confermato gli ultimi ritocchi all'organico dei corridori. La squadra più antica del ciclismo professionistico italiano ha cambiato in parte il suo progetto, sia per l'ingresso di un nuovo sponsor dell'Uzbekistan, 7 Saber, che per la nuova serie di partenze di alcuni dei corridori migliori in direzione del World Tour. L'organico della squadra diretta da Bruno e Roberto Reverberi sarà composto da 23 corridori, un gruppo con una forte componente di giovani italiani, ma in cui entrano anche due uzbeki.

Fiorelli e Pinarello nel ciclismo WT

Il rimpasto tra gli sponsor del team, che ha visto defilarsi la VF Group ed entrare 7 Saber, ha portato all'ingaggio di due corridori provenienti dall'Uzbekistan. Si tratta di Nikita Tsvetkov e di Sergey Rostovsev, ragazzi che non vantano risultati ed esperienze di particolare spessore, ma che avranno l'occasione di misurarsi con il ciclismo di alto livello.

Le altre due novità della Bardiani CSF - 7 Saber sono i neoprofessionisti Marco Manenti, dalla Hopplà, e Matteo Turconi, dalla Bustese Olonia.

L'organico appare un po' impoverito dalle partenze di tre dei corridori migliori, che hanno fatto il salto in squadre della massima serie. Filippo Fiorelli è stato ingaggiato dalla Visma Lease a Bike per lavorare al fianco di Matthew Brennan, stella emergente della squadra olandese.

Alessandro Pinarello è passato alla NSN, nuova denominazione della ex Israel, mentre Matteo Scalco correrà nella XDS Astana Developement, ma con la possibilità di fare qualche apparizione anche in prima squadra. Oltre a queste tre partenze, nella nuova Bardiani CSF - 7 Saber non ci sarà più neanche Federico Biagini.

Via dalla Spagna

La squadra inizierà la sua stagione in Spagna, dove i corridori si stanno già allenando. I primi appuntamenti del 2026 sono Clàssica Camp de Morvedre del 23 gennaio, il Gran Premio Castellón del 24 gennaio, e la Clàssica Comunitat Valenciana del 25 gennaio.

Gli obiettivi principlai della squadra saranno di ottenere gli inviti alle corse più importanti del ciclismo italiano, su tutte il Giro, e continuare la tradizione di valorizzazione dei giovani talenti.

I corridori della Bardiani CSF - 7 Saber per la stagione di ciclismo 2026.