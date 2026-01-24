L'Italia si prepara a competere nella single mixed relay di Coppa del Mondo a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Sabato, alle ore 13.15, la squadra azzurra sarà composta da Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer, chiamati a una prova di precisione e rapidità sul tracciato ceco.

La gara di Nove Mesto

La competizione, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026, si terrà a Nove Mesto. L’Italia schiera la coppia formata da Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer, entrambi desiderosi di riscattare le recenti prestazioni individuali, che li hanno visti concludere rispettivamente al trentatreesimo e trentaquattresimo posto.

Obiettivi e principali avversari

Per ambire a un buon risultato, gli atleti italiani dovranno dimostrare grande precisione al poligono, limitando al minimo le ricariche per rimanere in lotta con le migliori fino al termine. La coppia francese, composta da Camille Bened e Emilien Claude, è indicata come la principale avversaria. L’Austria punta sull’esperienza di Simon Eder e Lisa Theresa Hauser. Si segnala un turnover significativo per le squadre di Svezia, Norvegia e Germania, che presenteranno rispettivamente Lind/Sjokvist, Arnekleiv/Nevland e Fichtner/Pfund. La Finlandia, con Suvi Minkkinen e Tero Seppälä, mira al podio, mentre la Repubblica Ceca e la Svizzera si affideranno a Charvatova/Mikyska e Baserga/Stalder.

Copertura mediatica e contesto

La tappa di Nove Mesto rappresenta l'ultimo appuntamento prima della pausa olimpica. La single mixed relay darà il via al programma delle staffette miste, seguita dalla staffetta mista in formato olimpico alle 15.10. La gara non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in streaming su Discovery+ ed Eurovision Sport. Eurosport1 HD e DAZN copriranno unicamente la staffetta mista. OA Sport garantirà la diretta testuale dell'evento.

Ultimo impegno prima delle Olimpiadi

Secondo il calendario ufficiale della Coppa del Mondo, la single mixed relay è in programma sabato 24 gennaio alle 13.15, seguita dalla staffetta mista alle 15.10. Questo weekend di gare a Nove Mesto costituisce l'ultimo impegno prima delle Olimpiadi invernali. L'Italia, con Tommaso Giacomel leader della classifica generale, punta a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel circuito internazionale.