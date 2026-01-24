Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo lo slalom di Wengen, lo svizzero guida con 1105 punti. Il suo vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen è di 487 lunghezze, mentre sul norvegese Atle Lie McGrath il distacco è di 527 punti.
Situazione attuale della classifica generale
Lo slalom di Wengen ha ulteriormente consolidato la leadership di Odermatt, che mantiene un ampio margine sugli inseguitori. Braathen occupa la seconda posizione, seguito da McGrath al terzo posto.
Più indietro, Henrik Kristoffersen si posiziona al quarto posto con 516 punti, mentre Loïc Meillard è quinto con 503 punti.
Prossimi appuntamenti e contesto stagionale
La stagione sciistica prevede, dopo le Olimpiadi, una parentesi italiana a marzo con due gare veloci in Val di Fassa: una discesa e un superG. Il circuito si concluderà con le Finali di Coppa del Mondo, che si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
Calendario Coppa del Mondo 2025-2026
La Coppa del Mondo maschile 2025-2026 si preannuncia ricca di appuntamenti, con 38 gare distribuite in 19 località. Il circuito prenderà il via con il gigante di Sölden e si concluderà con le finali di Lillehammer. Marco Odermatt è indicato come il favorito per la conquista del trofeo generale, puntando al suo quinto successo consecutivo.