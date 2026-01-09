Ad Brisbane, Aryna Sabalenka ha sconfitto Madison Keys con un netto 6-3, 6-3 nei quarti del torneo, guadagnandosi un posto in semifinale. La numero uno del mondo ha dimostrato un controllo costante, senza concedere reali opportunità all’avversaria.

La partita e le dichiarazioni

Sabalenka ha dominato l’incontro, imponendosi in due set identici e senza lasciare spazio a Keys, che l’aveva battuta nella finale degli Australian Open dell’anno precedente. “Sto solo cercando di fare in partita quello su cui ho lavorato nella offseason, come l’approccio a rete”, ha spiegato la tennista bielorussa.

“Ho anche lavorato sul servizio, e sembra funzionare un po’ meglio”.

Il percorso nel torneo

In semifinale, Sabalenka affronterà Karolina Muchova, che ha eliminato Elena Rybakina con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, interrompendo la serie positiva della kazaka, reduce da tredici vittorie consecutive.

La rivincita di Sabalenka

Sabalenka ha impiegato circa un’ora e mezza per chiudere il match, ribaltando il risultato della finale degli Australian Open 2025. Keys ha commesso otto doppi falli e ha vinto solo un terzo dei punti sulla seconda di servizio, mentre Sabalenka ha strappato il servizio in cinque giochi consecutivi, consolidando il suo controllo sulla partita. “Super happy to get through this difficult match”, ha commentato Sabalenka, aggiungendo di non aver rivissuto mentalmente la finale di Melbourne, ma di aver affrontato l’incontro come una nuova sfida.

Inoltre, ha definito il calendario stagionale “insane” e ha espresso l’intenzione di saltare alcuni tornei per evitare il burnout, pur mantenendo l’obiettivo di trovare ritmo in vista del primo Slam dell’anno.