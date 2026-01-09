Rick Carlisle, allenatore degli Indiana Pacers, ha raggiunto un traguardo storico: la vittoria numero mille in carriera. Questo successo è arrivato grazie al 114-112 ottenuto a Charlotte, ponendo fine a una striscia negativa di tredici sconfitte consecutive, un record per la franchigia.

Come è arrivata la vittoria

La partita è stata combattuta fino all'ultimo secondo. Pascal Siakam si è distinto con 30 punti e 14 rimbalzi, segnando il canestro decisivo a soli 11,5 secondi dalla fine. T.J. McConnell ha contribuito con 23 punti uscendo dalla panchina, mentre Aaron Nesmith e Jay Huff hanno aggiunto rispettivamente 16 e 10 punti.

Nonostante i 33 punti e le sette triple di LaMelo Ball, i Pacers hanno saputo resistere, con Collin Sexton che ha mancato il tiro del pareggio sulla sirena.

Un traguardo storico

Carlisle, a 66 anni, entra nella storia della NBA come l'undicesimo allenatore a superare le mille vittorie, in venticinque anni di carriera. Attualmente, è il secondo allenatore in attività con più successi, preceduto solo da Doc Rivers (1.178), mentre il primato assoluto appartiene a Gregg Popovich. Nella sua carriera, Carlisle ha guidato tre squadre: Detroit Pistons, Dallas Mavericks e Indiana Pacers.

La lunga attesa

Carlisle ha dovuto attendere un mese intero per celebrare questo traguardo, rimanendo fermo a 999 vittorie.

Il successo è arrivato al termine della difficile serie negativa dei Pacers, che avevano stabilito un record di franchigia con tredici sconfitte consecutive. Carlisle ha espresso la sua soddisfazione: “I’m so happy for our players. The last month has been so challenging in so many ways. We have an amazing group of guys who continue to fight through thick and thin.”

Il percorso verso le mille vittorie è durato ventitré stagioni complete e trentotto partite, con un bilancio complessivo di 1.000 vittorie e 891 sconfitte. Carlisle è il primo allenatore a raggiungere questo traguardo dopo Doc Rivers, che lo aveva fatto nel novembre 2021.