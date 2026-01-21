Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato duramente il pareggio per 1-1 contro il Copenaghen, definendo la partita “una che andava vinta”. Il tecnico ha espresso chiaramente la sua delusione per un risultato che mette a rischio il cammino europeo della squadra.

Le dichiarazioni di Conte dopo il match

“C’è delusione. Una partita che si era messa nelle migliori delle condizioni per essere vinta e per andare a giocarci i playoff. Potremmo avere mille attenuanti ma non vanno bene. È una partita che devi vincere e noi abbiamo dimostrato di fare fatica fuori casa in Champions”.

Queste le parole di Conte al termine dell’incontro, rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha sottolineato che la squadra era in pieno controllo sia in 11 contro 11 sia in 11 contro 10, ma nonostante ciò non è riuscita a chiudere la partita. “Al netto di stanchezza e infortuni queste partite che stai vincendo le devi vincere. C’è delusione perché non ci siamo riusciti. Il livello forse non è adatto per la competizione. Abbiamo fatto solo 8 punti e oggi facciamo un mea culpa tutti quanti. Siamo arrabbiati con noi stessi perché non abbiamo capito l’importanza della posta in palio e ce la siamo messa in salita da soli”.

Il rischio Champions per il Napoli

Il pareggio in Danimarca rappresenta un passo falso pericoloso per il Napoli, che rischia di vedere compromesso il proprio cammino in Champions League.

Il tecnico non ha voluto accettare giustificazioni: “Potremmo avere mille attenuanti ma non vanno bene”. La squadra, secondo Conte, ha fallito un’occasione che avrebbe potuto avvicinarla ai playoff, complicando la propria situazione nella competizione.