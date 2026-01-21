Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato con lucidità la sconfitta contro l’Arsenal, sottolineando che la squadra è pronta ad affrontare i playoff per tentare di accedere agli ottavi di Champions League. Il rammarico, ha spiegato, riguarda soprattutto i punti persi contro Liverpool e Atletico Madrid, più che la partita di stasera.

L'analisi della partita

Chivu ha riconosciuto la superiorità dell’Arsenal: “L’Arsenal è forte per tecnica in velocità, per intensità, per il modo di attaccare le linee, nelle seconde palle. Sono forti, abbiamo provato a stare in gara e abbiamo fatto una buona prestazione”.

Ha aggiunto che l’Inter avrebbe potuto passare in vantaggio: “Potevamo andare sul 2‑1 ma questo non vuol dire che avremmo vinto. Siamo stati sfortunati sul gol che ha preso la traversa ed è finita sulla testa loro”.

Consapevolezza e pragmatismo

Il tecnico ha evidenziato la differenza di intensità tra la Premier League e il campionato italiano: “La Premier come intensità è veramente top, in Italia non siamo abituati. Sto provando a mettere questa cosa ma non è facile”. Ha inoltre sottolineato l’umiltà mostrata dall’Arsenal nel secondo tempo, a differenza della prima frazione: “Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto fatica, loro hanno alzato il livello di umiltà perché nel primo erano stati un po’ meno umili”.

Infine, Chivu ha ribadito la disponibilità della squadra ad affrontare i playoff: “Siamo pronti ad accettare di giocare i playoff. Il rammarico è sulle partite contro Liverpool e Atletico Madrid, forse non stasera. Mi prendo il coraggio di giocare a viso aperto”.