Inter, Juventus e Atalanta si preparano agli ultimi novanta minuti della fase a gironi di Champions League. Tutte e tre le squadre hanno la certezza di partecipare almeno ai playoff, ma sperano ancora nella qualificazione diretta agli ottavi.

Situazione e prossimi scenari

Dopo la penultima giornata, le tre italiane sono sicure di accedere ai playoff. La qualificazione diretta è ancora possibile, anche se dipende da diverse condizioni. L’Atalanta è in testa al girone con tredici punti, seguita da Inter e Juventus, entrambe a dodici. Il Napoli è escluso dalla corsa alle prime otto.

Come evitare i playoff

Per accedere direttamente agli ottavi, l’Atalanta deve vincere l’ultima partita in casa contro l’Union Saint-Gilloise e sperare che almeno due tra Chelsea, Newcastle, Paris Saint-Germain e Tottenham non vincano. Inter e Juventus affronteranno rispettivamente Borussia Dortmund e Monaco. Entrambe dovranno vincere e sperare in risultati favorevoli dalle altre partite per entrare tra le prime otto.

Le probabilità di qualificazione

Secondo le stime, le probabilità di qualificazione diretta agli ottavi per le italiane restano basse: circa il 13,42% per l’Atalanta, il 6,31% per l’Inter e il 6,75% per la Juventus. Le tre squadre sono considerate favorite per superare i playoff piuttosto che ottenere l’accesso diretto.