Il Chelsea ha aperto alla possibilità di una partenza del difensore francese Axel Disasi durante la sessione invernale di calciomercato. L’allenatore Liam Rosenior ha dichiarato: “Se si presenta un’opportunità, la prenderemo in considerazione”.

Il contesto della dichiarazione

La dichiarazione è giunta da Londra, dove Rosenior ha toccato il tema del futuro di Disasi, finora non pienamente integrato nei piani della prima squadra. L’allenatore ha ammesso che, qualora dovesse pervenire un’offerta concreta, il club sarebbe disposto a valutarla con attenzione.

Situazione attuale e possibili destinazioni

Il West Ham United starebbe conducendo trattative con il Chelsea per assicurarsi Disasi in prestito fino al termine della stagione. Il club londinese, impegnato nella lotta per la permanenza in categoria, vede nel difensore francese un rinforzo potenzialmente utile per la propria retroguardia.

Preferenza per Londra e trattative interrotte

La Fiorentina aveva mostrato interesse per Disasi, ma le trattative si sono recentemente arenate. Il difensore, secondo quanto emerso, mostrerebbe una preferenza per restare a Londra, avvicinandosi così a un trasferimento al West Ham in prestito.

Prospettive future

Il Chelsea sembra dunque pronto a valutare offerte per Axel Disasi, con il West Ham in pole position per un prestito. La situazione resta in evoluzione, con il club e il giocatore che potrebbero trovare un accordo nei prossimi giorni, definendo così il futuro del difensore.