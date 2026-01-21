L’Inter subisce una sconfitta in casa contro l’Arsenal, vedendo quasi svanire la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. Il match, disputato a San Siro, si è concluso con un risultato di 3-1 per i Gunners, grazie alla doppietta di Gabriel Jesus e alla rete di Gyökeres. Sucic aveva momentaneamente pareggiato per i nerazzurri.

La cronaca della partita

La gara si è subito messa in salita per l’Inter. L’Arsenal ha preso il controllo del gioco fin dai primi secondi, e al decimo minuto Gabriel Jesus ha sbloccato il risultato con una deviazione su tiro di Timber, sfruttando una marcatura poco attenta di Luis Henrique.

L’Inter ha reagito con carattere e al diciottesimo Sucic ha pareggiato con un potente destro dal limite, infilandosi sotto la traversa.

La reazione nerazzurra è durata poco. Al trentunesimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gabriel Jesus ha segnato la sua doppietta con un colpo di testa. Nella ripresa, nonostante qualche tentativo dell’Inter, Gyökeres ha chiuso i conti all’ottantaquattresimo minuto con un destro a giro in contropiede, fissando il punteggio sul 3-1 finale.

Conseguenze in classifica

Con questa sconfitta, l’Inter resta ferma a dodici punti e scivola al nono posto nella classifica unica della fase a gironi, fuori dalla zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. L’ultima giornata, in programma a Dortmund, diventa decisiva: servirà una vittoria e risultati favorevoli dagli altri campi per sperare ancora nella qualificazione diretta.