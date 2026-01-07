Simon Yates, 33 anni, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico. Il britannico ha spiegato in una nota che si tratta di una decisione ponderata: “Ci ho pensato a lungo e ora mi sembra il momento giusto per lasciare questo sport”.

Le motivazioni del ritiro

Yates ha sottolineato che la scelta non è stata presa alla leggera: “Per molti questa notizia potrebbe essere una sorpresa, ma non è una decisione che ho preso alla leggera”. Ha ricordato come il ciclismo abbia accompagnato ogni fase della sua vita, dalle prime gare su pista al Velodromo di Manchester fino alle vittorie sui palcoscenici più importanti e alla rappresentanza del suo Paese ai Giochi Olimpici.

“Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a ottenere e altrettanto grato per le lezioni che ne ho tratto. Anche se le vittorie rimarranno sempre impresse, i giorni più difficili e le battute d’arresto sono stati altrettanto importanti. Mi hanno insegnato resilienza e pazienza, e hanno reso i successi ancora più significativi”.

I ringraziamenti

Yates ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto lungo il percorso: “A tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso, dallo staff ai miei compagni di squadra, la vostra incrollabile fiducia e lealtà mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Ogni volta che ho dubitato di me stesso, voi non l’avete mai fatto. Grazie”.

Conclude con un sentimento di serenità: lascia il ciclismo professionistico con orgoglio e un profondo senso di pace.

I successi in carriera

Nel corso della sua carriera, Simon Yates ha ottenuto importanti successi, tra cui la vittoria della Vuelta a España nel 2018. Ha conquistato numerose tappe nei grandi giri e si è distinto anche su pista, vincendo l’oro nella corsa a punti ai Mondiali su pista di Minsk nel 2013. Yates lascia il ciclismo dopo una carriera ricca di soddisfazioni e riconoscimenti.