Mathieu Van der Poel è pronto a inseguire un altro successo nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Oggi, sabato 24 gennaio, a Maasmechelen, in Belgio, si disputa la penultima tappa maschile del circuito, e il campione olandese si presenta come il favorito numero uno. Van der Poel ha già conquistato sei delle ultime sette prove, dimostrando una condizione smagliante e confermandosi come il corridore da battere.

Alle sue spalle, con ambizioni di vittoria davanti al pubblico di casa, si posiziona il belga Thibau Nys, già vincitore di tre tappe stagionali (Tabor, Flamanville e Dendermonde).

Anche Michael Vanthourenhout, trionfatore a Terralba, sarà al via e cercherà di impensierire l'olandese.

La gara maschile prenderà il via alle 15.10, mentre la prova femminile è prevista alle 13.40. La copertura televisiva non è al momento prevista, ma lo streaming sarà garantito da RaiPlay Sport 2 (a partire dalle 13.30) e Discovery Plus. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile su OA Sport.

Contesto e protagonisti della tappa

Van der Poel ha già trionfato sul circuito belga nel 2025 e guida attualmente la classifica generale con un vantaggio di venti punti su Nys. La tappa di Maasmechelen potrebbe rivelarsi decisiva per consolidare il suo primato e avvicinarsi ulteriormente al titolo finale.

La spedizione italiana vedrà al via Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Lorenzo Dallarosta e Nicola Parenti. Bertolini punterà a migliorare la sedicesima posizione ottenuta nell'ultima uscita a Benidorm. Filippo Agostinacchio, il miglior azzurro nella tappa spagnola, non prenderà parte né a questa gara né ai prossimi Mondiali.

Calendario e contesto della stagione

La Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si articola in dodici tappe distribuite in sei Paesi, con la conclusione fissata per domenica 25 gennaio a Hoogerheide. Maasmechelen rappresenta l'undicesima prova del circuito, preceduta da gare in località quali Namur, Anversa, Koksijde, Gavere, Dendermonde, Zonhoven e Benidorm.

Nel settore maschile, Van der Poel ha già imposto la sua legge a Namur, Anversa, Koksijde e Gavere.

Nys, d'altro canto, ha conquistato Tabor, Flamanville e Dendermonde. La gara odierna potrebbe rappresentare l'ultima opportunità per Nys e gli altri inseguitori di mettere pressione all'olandese prima del gran finale di stagione.