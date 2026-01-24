Una giornata storica per il tennis italiano agli Australian Open 2026: Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta agli ottavi di finale a Melbourne. Il giovane tennista italiano affronterà Taylor Fritz nel prossimo turno. Nel frattempo, Novak Djokovic, con la sua quattrocentesima vittoria in un torneo dello Slam, attende Jakub Mensik.

Musetti conquista il primo ottavo a Melbourne

Lorenzo Musetti, numero cinque del mondo, ha superato Tomas Machac in una maratona di quasi quattro ore e mezza, imponendosi in cinque set con il punteggio di 5‑7, 6‑4, 6‑2, 5‑7, 6‑2.

È la prima volta che il tennista carrarino raggiunge gli ottavi di finale agli Australian Open. "Ero preparato a lottare, che bello essere agli ottavi", ha commentato Musetti, sottolineando la sua determinazione e la capacità di reagire nonostante il caldo e un inizio difficile. Ora lo attende Taylor Fritz, che ha eliminato Stan Wawrinka in quattro set.

Djokovic raggiunge quota 400 vittorie negli Slam

Novak Djokovic ha centrato un traguardo storico: quattrocento vittorie nei tornei del Grande Slam, grazie al successo in tre set su Botic van de Zandschulp (6‑3, 6‑4, 7‑6). Con questa affermazione, il serbo si qualifica per gli ottavi di finale e affronterà Jakub Mensik, reduce da una vittoria su Ethan Quinn.

Contesto e precedenti

Musetti è diventato il terzo italiano nell’era Open a raggiungere almeno un ottavo di finale in tutti e quattro i tornei dello Slam, dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il match contro Machac è stato caratterizzato da dieci ace, cinque doppi falli e ben 41 palle break complessive, con Musetti che ha messo in campo il 76% di prime palle, vincendo due punti su tre.

Per quanto riguarda Djokovic, la sua vittoria numero quattrocento nei major è un traguardo senza precedenti nella storia del tennis maschile. Inoltre, ha eguagliato il record di 102 vittorie a Melbourne Park detenuto da Roger Federer.