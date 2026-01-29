A Cleveland, prima della sfida NBA tra Cavaliers e Lakers, i padroni di casa hanno reso omaggio a LeBron James con un video‑tributo che ha commosso il campione gialloviola, visibilmente emozionato. Il match, poi vinto dai Cavs 129‑99, ha visto i padroni di casa trascinati da Donovan Mitchell, autore di venticinque punti, mentre ai Lakers non sono bastati i ventinove di Luka Dončić.

Il tributo e la reazione di LeBron James

Durante un timeout nel primo quarto, alla Rocket Arena è stato proiettato un video‑tributo dedicato a LeBron James. Il campione si è coperto il volto con la maglietta, manifestando un’emozione evidente.

Il gesto ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico e i giocatori.

La partita: Cavaliers dominanti

I Cavaliers hanno dominato il match, con Donovan Mitchell che ha guidato la squadra con venticinque punti. I Lakers, invece, hanno potuto contare solo sui ventinove punti di Luka Dončić, insufficienti per contrastare la superiorità dei padroni di casa.

Il contesto del tributo a LeBron James

Il video‑tributo mostrava le immagini di LeBron che, ventidue anni fa, segnò venticinque punti consecutivi nel quinto incontro delle finali della Eastern Conference del 2007 contro i Detroit Pistons. Una prestazione storica che contribuì alla prima qualificazione dei Cavaliers alle Finals. È stata la prima volta che Cleveland ha scelto di omaggiare LeBron con quel momento, anziché con altri passaggi iconici della sua carriera nella città.

LeBron ha commentato: “I think it just comes from being present. I was more present today than I’ve been [in past trips to Cleveland]. Definitely got to me a little bit, for sure.” Ha aggiunto di voler “take everything in, not take the moments for granted, because it could be (my last game in Cleveland). Obviously, I haven’t made a decision on the future, but it very well could be.”

La serata si è conclusa con una sconfitta netta per i Lakers, ma con un momento di forte intensità emotiva che ha ricordato il legame profondo tra LeBron James e la città di Cleveland.