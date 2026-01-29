I test collettivi privati di Formula Uno al Montmelò di Barcellona proseguono con la Ferrari impegnata in pista. Charles Leclerc è tornato al volante della SF‑26 per continuare il lavoro di preparazione in vista del Mondiale 2026.

Contesto e regolamento dei test

Questi test, organizzati in vista del campionato 2026, si svolgono su cinque giornate. Ogni squadra può utilizzare al massimo tre di queste giornate. La Ferrari ha partecipato alle prime due giornate di test, con Leclerc che ha girato il 27 gennaio. La scuderia di Maranello prosegue così il proprio programma di sviluppo e raccolta dati.

Altri protagonisti in pista

La Mercedes ha continuato il proprio lavoro di preparazione, mentre la McLaren e altri team sono impegnati nelle rispettive sessioni di test. L'Aston Martin è prevista in pista a partire dal 29 gennaio o nei giorni successivi, non avendo ancora iniziato le proprie prove a Barcellona.

Calendario e dinamiche dei test

Lo shakedown collettivo si svolge dal 26 al 30 gennaio. Le sessioni giornaliere si estendono dalle ore 9.00 alle 18.00, intervallate da una pausa a metà giornata. Ogni team dispone di tre giornate di test, e la Ferrari ha già sfruttato parte delle proprie giornate con Leclerc. La Williams ha annunciato la propria assenza da questa tornata di collaudi.