Il Setterosa scende in acqua oggi, giovedì 29 gennaio, a Funchal, in Portogallo, per l'ultimo incontro della prima fase degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile. Le azzurre, già matematicamente prime nel Gruppo C, affrontano la Turchia, già eliminata, in un match che non influenzerà la classifica finale.

Dettagli dell’incontro

La partita tra Italia e Turchia è in programma alle ore 10.00 italiane. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play ed Eurovision Sport. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dell'incontro.

Contesto e significato della gara

L'Italia ha già conquistato il primo posto nel girone, portando con sé tre punti nella seconda fase. La Turchia, invece, è già matematicamente ultima e ripartirà da quota zero nella fase successiva. Questo incontro rappresenta quindi un'occasione per il Setterosa di consolidare il proprio stato di forma in vista delle sfide decisive del torneo.

Calendario e formula del torneo

Gli Europei femminili di pallanuoto 2026 si svolgono a Funchal dal 26 gennaio al 5 febbraio. Il Gruppo C comprende Italia, Croazia, Serbia e Turchia. Le prime due classificate di ogni girone accederanno a una seconda fase a gironi, da cui emergeranno le semifinaliste.

Il Setterosa ha già affrontato e battuto Croazia e Serbia nelle prime due giornate, assicurandosi così il passaggio del turno. Il calendario prevede che oggi, giovedì 29 gennaio, si chiuda la prima fase con Italia-Turchia alle ore 10.00.