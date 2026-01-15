In Austria, sulla pista di Pass Thurn, Giulia Albano e Ilaria Ghisalberti hanno ottenuto i migliori risultati in carriera in discesa libera nel circuito di Coppa Europa, sfiorando il podio nella competizione tirolese.

La svizzera Stefanie Grob ha vinto la discesa con un ampio margine sulle avversarie. La francese Garance Meyer si è classificata seconda, con un distacco di 56 centesimi, mentre la norvegese Eva Unhjem Johansen è arrivata terza, a 85 centesimi dalla vetta.

Prestazioni delle atlete italiane

Giulia Albano ha concluso la gara in quarta posizione, a soli 91 centesimi dalla vincitrice, mentre Ilaria Ghisalberti ha conquistato il quinto posto, con un ritardo di 95 centesimi.

Entrambe le atlete hanno così realizzato la loro miglior performance in discesa libera in Coppa Europa.

Dietro di loro, al sesto posto, si è piazzata l’austriaca Vanessa Nussbaumer (+1,02), seguita dalle svizzere Celine Reichenbach (+1,23), Daria Zurlinden (+1,31) ed Elena Sanna Stucki (+1,32). In decima posizione troviamo Sara Thaler (+1,35). Più indietro le altre azzurre: Ludovica Righi tredicesima (+1,47), Vicky Bernardi diciassettesima (+1,69), Sara Allemand diciannovesima (+1,78), Sofia Amigoni venticinquesima (+1,92), Federica Lani ventisettesima (+2,00) e Carolina De Leonardis ventinovesima (+2,08).

La classifica generale di Coppa Europa

Grazie a questo risultato, Stefanie Grob si avvicina alla vetta della classifica generale di Coppa Europa, attualmente occupata dall’italiana Alice Pazzaglia con 380 punti. Grob insegue con 317 punti, mentre al terzo posto si trova un’altra azzurra, Laura Steinmair, con 312 punti.