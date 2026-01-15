Si è conclusa l’undicesima tappa della Dakar 2026 nella categoria moto, con partenza da Bisha e arrivo ad Al Henakiyah, su un percorso di 346 chilometri di speciale e 536 di trasferimento. A imporsi è stato lo statunitense Skyler Howes su Honda, che ha firmato la sua prima vittoria parziale in questa edizione con il tempo di 3h09’02”.

Howes ha preceduto il compagno di squadra francese Adrien Van Beveren di 21”, mentre al terzo posto si è piazzato lo spagnolo Edgar Canet su KTM, staccato di 1’15”.

Protagonisti della tappa

In quarta posizione si è classificato l’argentino Luciano Benavides (KTM), seguito dallo spagnolo Tosha Schareina (Honda) a 4’06” e dallo statunitense Ricky Brabec (Honda) a 4’56”.

Giornata difficile per l’australiano Daniel Sanders, dolorante dopo la caduta nella tappa precedente: nonostante la clavicola compromessa, ha deciso di proseguire e ha chiuso al tredicesimo posto, a 10’28” dal vincitore. L’italiano Paolo Lucci (RSMOTO Rally Team) è stato il migliore tra i nostri, con un sedicesimo posto a 15’45”.

La classifica generale

Con questo risultato, Luciano Benavides è tornato in testa alla classifica generale, con un vantaggio di 23” su Ricky Brabec e di 15’16” su Tosha Schareina. Daniel Sanders occupa la quarta posizione, a 23’32” dal leader.

La vittoria di Howes rappresenta la prima affermazione in questa Dakar per lo statunitense, che ha saputo sfruttare al meglio un tracciato favorevole al suo stile. La strategia del team Honda sembra orientata a favorire Ricky Brabec nella corsa al successo finale, anche a costo di cedere temporaneamente la leadership generale.