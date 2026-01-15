La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Wengen, in Svizzera, con la celebre discesa sulla pista del Lauberhorn. Nella prima delle due prove cronometrate, Giovanni Franzoni ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo Mattia Casse di 1,45 secondi e Christof Innerhofer di 1,62 secondi. Dominik Paris, invece, ha chiuso in venticinquesima posizione.

La prima prova nel dettaglio

La prima sessione di allenamento si è svolta martedì. Franzoni ha offerto una prestazione convincente, imponendosi con un margine netto su Casse e Innerhofer. Il tedesco Romed Baumann e l’austriaco Daniel Hemetsberger hanno completato la top five, seguiti dal francese Maxence Muzaton.

Il leader della classifica generale, Marco Odermatt, si è piazzato decimo, mentre Florian Schieder è arrivato tredicesimo.

Verso la seconda prova

La seconda e ultima prova cronometrata è in programma giovedì alle ore 12.30. Sarà l’ultima occasione per gli atleti di prendere confidenza con la neve e le linee della pista prima delle gare ufficiali del fine settimana. Tra gli italiani attesi al via figurano Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Benjamin Jacques Alliod e Marco Abbruzzese.

Il programma di Wengen

La seconda prova, prevista per mercoledì, è stata cancellata per preservare le energie degli atleti, dopo una prima sessione ritenuta soddisfacente.

Il programma prosegue con il superG di venerdì, la discesa libera di sabato e lo slalom speciale di domenica (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00).

La pista del Lauberhorn, lunga oltre 4.400 metri, è considerata una delle più impegnative del circuito, con dislivelli e caratteristiche tecniche che la rendono un banco di prova per i discesisti più esperti.