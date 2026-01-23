Il diciassettesimo turno della Serie A di basket mette in scena sfide di rilievo, con il derby lombardo tra Milano e Varese e lo scontro salvezza tra Reggiana e Cantù a catalizzare l’attenzione.

Il programma del weekend

Il turno si apre sabato pomeriggio con Napoli‑Tortona, incontro tra due squadre in zona playoff separate da quattro punti. A seguire, Trieste‑Sassari, con i sardi impegnati nella ricerca di punti cruciali per la salvezza. Domenica mattina, Treviso affronta Trento in una gara fondamentale per i padroni di casa, desiderosi di allungare sulla diretta concorrente Cantù, attualmente ultima in classifica.

Sempre domenica, Reggiana ospita Cantù in uno scontro diretto per evitare le posizioni più critiche: la squadra emiliana punta a confermare il proprio buon momento, mentre Cantù, all’esordio con il nuovo coach De Raffaele, cerca il primo successo dopo nove sconfitte consecutive.

Il derby lombardo e le altre gare

Il weekend di campionato si conclude lunedì sera con l’atteso derby storico tra Milano e Varese. I meneghini mirano a proseguire il loro percorso netto in campionato da quando Poeta siede in panchina, mentre Varese cerca una vittoria esterna per rimanere in scia alla zona playoff. In contemporanea, la Virtus Bologna, capolista indiscussa, sarà ospite di Cremona in un match di grande interesse.

La rivalità Cantù‑Varese

Il derby tra Cantù e Varese rappresenta una delle rivalità più sentite nel panorama del basket lombardo, con le due città separate da una breve distanza. Storicamente, Varese ha prevalso nei confronti diretti nei campionati italiani, vantando 74 vittorie contro le 49 di Cantù, dati aggiornati al 17 novembre 2025.

Il contesto del campionato

La Serie A 2025‑2026 è giunta al diciassettesimo turno. La classifica vede Virtus Bologna e Brescia primeggiare, mentre Milano ha significativamente migliorato il proprio rendimento con l’arrivo di Poeta. Cantù, invece, occupa l’ultima posizione e cerca un riscatto con il nuovo allenatore.